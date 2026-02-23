Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Вибух у ліцеї Дніпра: травмовано двох дітей
23 лютого 2026, 14:54

Вибух у ліцеї Дніпра: травмовано двох дітей

Вибух у Дніпрі. Вибух у Дніпрі.

23 лютого у соціальних мережах з’явилася інформація про надзвичайну подію в одному з ліцеїв міста Дніпра. Як повідомили у поліції міста Дніпро, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух і задимлення.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини інциденту та провели першочергові заходи перевірки.

«Внаслідок події травмовано двох дітей. За попередньою інформацією, неповнолітні дістали легкі тілесні ушкодження. Наразі вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження», - йдеться у повідомленні.

