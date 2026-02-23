Вибух у ліцеї Дніпра: травмовано двох дітей

Вибух у Дніпрі.

23 лютого у соціальних мережах з’явилася інформація про надзвичайну подію в одному з ліцеїв міста Дніпра. Як повідомили у поліції міста Дніпро, під час показу учням демонстративних боєприпасів стався вибух і задимлення.



На місці події працювали слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці зафіксували обставини інциденту та провели першочергові заходи перевірки.



«Внаслідок події травмовано двох дітей. За попередньою інформацією, неповнолітні дістали легкі тілесні ушкодження. Наразі вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження», - йдеться у повідомленні.



