На окупованій частині Луганської області посилили мобілізацію

Звільнених гірників у Довжанську окупанти розглядають як ресурс для поповнення армії РФ. На федеральному рівні планують збільшувати показники призову шляхом мешканців так званої ЛНР. Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної військової адміністрації.



Як зазначається, силові структури активізували рейди у громадських місцях – у чоловіків перевіряють документи, фотографують сторінки паспорта Росії, змушують демонструвати контакти у смартфонах.



Крім того, зростає кількість блокпостів та перевірок на дорогах, посилена фільтрація транспорту та контроль за пересуванням між населеними пунктами. Посилюється режим адміністративного контролю за населенням.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

