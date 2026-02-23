Армія РФ атакували Краматорськ, поранений чоловік

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

Краматорськ у понеділок удень, 23 лютого, потрапив під російський обстріл. Внаслідок удару є постраждалий. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«О 13:55 російський ударний БпЛА потрапив поряд з продовольчою крамницею», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що поранення отримав 42-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу.



Раніше ми писали, що російські війська вночі в понеділок, 23 лютого, завдали удару по селищу Біленьке Краматорське громада Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

