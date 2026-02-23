Zangi: альтернатива для мешканців в окупації, якщо заблокують Telegram

Ілюстративне фото

Для мешканців тимчасово окупованих територій України Telegram сьогодні виконує критично важливу роль — це один із основних каналів отримання новин із підконтрольній Україні території, зв'язку із родичами, координації евакуації та передачі важливої інформації в умовах окупації.



У разі його блокування людям буде потрібний альтернативний і відносно безпечний засіб комунікації. Одним із таких варіантів може стати месенджер Zangi, розроблений у Вірменії.

Видання «Нижні Сірогози.City» розповідає про переваги та недоліки альтернативного месенджера для зв'язку з тимчасово окупованими територіями.



Сервіс позиціонує себе як інструмент для приватного спілкування та сталої роботи навіть за слабкого інтернет-з'єднання.

Експерти зазначають, що ризик блокування Telegram не можна виключати. Російська влада вже має досвід обмеження роботи великих цифрових платформ — раніше під блокування або серйозні обмеження потрапляли Facebook, Instagram, Signal та інші сервіси.



Крім того, в РФ розгорнуто інфраструктуру контролю трафіку, включаючи DPI-фільтрацію, централізоване управління точками обміну даними та законодавчі механізми тиску на онлайн-сервіси.



У таких умовах альтернативні додатки для зв'язку з ТОТ повинні відповідати низці вимог: працювати за низької швидкості Інтернету, не вимагати прив'язки до номера телефону, забезпечувати високий рівень шифрування та бути менш вразливими до блокувань.

Zangi частково відповідає цим критеріям. Реєстрація в месенджері не вимагає номера телефону або електронної пошти — користувачеві надається унікальний ID.



Всі дані зберігаються локально на пристрої, а комунікація захищена багаторівневим шифруванням, включаючи end-to-end. Розробники також заявляють про стабільну роботу голосового та відеозв'язку при мінімальному споживанні трафіку: близько 1 МБ на кілька хвилин розмови.

Сервіс доступний на Android, iOS та комп'ютерах, підтримує особисті чати, групи та конференції. Платна версія пропонує додаткові функції — захист окремих чатів ПІН-кодом, екстрене видалення даних та розширені можливості для конференцій.

У той же час користувачам рекомендується враховувати ризики. Восени повідомлялося про виявлену уразливість у Zangi, яка теоретично могла стосуватися безпеки групових чатів та дзвінків.

Інформації про повне усунення проблеми на момент публікації не було, тому для особливо чутливих розмов радять бути обережними.



Якщо Telegram дійсно буде заблокований або обмежений, то в таких умовах Zangi розглядається як один із можливих резервних каналів зв'язку — завдяки анонімній реєстрації, роботі при слабкому інтернеті та відсутності прив'язки до телефонного номера.

При цьому фахівці наголошують: найбезпечніша стратегія — не покладатися на один месенджер, а мати одразу кілька альтернативних засобів зв'язку.

Нагадаємо, Роскомнадзор неодноразово оголошував про введення обмежень на голосові та відеодзвінки у месенджерах Telegram та WhatsApp.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»