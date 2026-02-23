Окупанти у захопленому Луганську можуть відібрати житло

У тимчасово окупованому Луганську оголосили про можливість «націоналізації» житла у разі несплати комунальних платежів упродовж 12 місяців. Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної військової адміністрації.



«Лише в обласному центрі зафіксовано 690 квартир, які можуть потрапити під ознаки «безгосподарного майна», — йдеться у повідомленні.



У Старобільську та навколишніх селах оприлюднено чергові списки адрес з вимогою до власників з'явитися протягом 30 діб та переоформити документи.



Раніше ми писали, що в окупованій частині Донецької області з 18 січня 2026 змінився порядок прийому українських документів на нерухомість.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

