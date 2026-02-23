На Донеччині евакуювали алабая з-під обстрілів

Алабай серед руїн будинку.

На Донеччині військовослужбовці з Краматорська виявили алабая, який залишився серед зруйнованих будівель без господарів. Про це повідомили у пресслужбі благодійної організації UAnimals.



За інформацією зоозахисників, військові звернулися з проханням евакуювати тварину з району, що перебуває під обстрілами. До прибуття волонтерів вони забезпечували собаку кормом і наглядом.



Команда UAnimals здійснила евакуацію та доставила алабая до притулку «Енімал Хелп Черкаси», де тварині надають необхідну допомогу.







У благодійній організації UAnimals закликали підтримати евакуацію тварин із прифронтових територій шляхом благодійних внесків.







Раніше у Покровську працівники евакуаційного підрозділу «Білі янголи» врятували алабая, який залишився без господарів у прифронтовому місті. Також повідомлялося, що на Донеччині евакуаційний автомобіль потрапив під обстріл, унаслідок чого одна з евакуйованих собак дістала поранення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»