Наступні тристоронні переговори можуть відбутися найближчим часом

Тристоронні переговори можуть відбутися найближчим часом. Фото: Кирило Буданов

Керівник офісу президента Кирило Буданов заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів Росія-США-Україна може відбутися наприкінці лютого. Про це передає «Суспільне».



Імовірно, новий раунд переговорів може відбутися 26-27 лютого.



За його словами, російська сторона наполягає на тому, щоб Україна погодилася віддати Донецьку та Луганську області.



Крім того, Буданов уточнив, що цього тижня може відбутися обмін полоненими.



«Ми працюємо над цим. Значна цифра. Більше, ніж минулого разу, скажімо так», — додав голова ОП.



Раніше ми писали, що 17-18 лютого у Женеві відбулися переговори у тристоронньому форматі. За словами секретаря РНБО Рустема Умерова, робота була інтенсивною та предметною.



Крім того, зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна, ймовірно, може відбутися.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

