Прифронтовий Райгородок живе без транспорту та гуманітарки

Кадр із відео

У прифронтовому селищі Райгородок Донецької області пенсіонерки отримують безкоштовний хліб у целофанових пакетах — його зрідка привозять волонтери. Гуманітарної допомоги не було місяцями, а поїздка до Слов'янська коштує приблизно 600 гривень.



Так місцеві описують своє повсякденне життя. Медсестри Валентина, Алла та Людмила працюють в амбулаторії Райгородка, але мешкають у сусідньому селищі Донецьке, за кілька кілометрів.

Там близько 200 мешканців, переважно пенсіонери; 24 особи — з обмеженою мобільністю. Тому у пункті медичної допомоги, окрім ліків, тримають запас підгузків для дорослих. «Думають про евакуацію, але куди їхати людям із пенсією у 2500—3000 гривень?» — кажуть жінки.



За амбулаторією закріплені також Карпівка, Селезнівка та Донецьке. Тут роздають отриманий хліб і надають медичну допомогу — але найчастіше тоді, коли вдається зібрати кілька викликів одночасно. Фельдшерів не вистачає, виїзди обмежені, хоч денний стаціонар продовжує працювати.

Райгородок майже порожній, спалені будинки стали звичною картиною. Аптеки немає, ліки купують у місті та привозять самостійно. За пенсіями та продуктами пенсіонерам доводиться наймати машини. Транспортний зв'язок з містом порушено: приміське сполучення, у тому числі напрямок Слов'янськ—Райгородок, припинено.

Соціальний автобус, який раніше ходив раз на тиждень, більше не їздить, бо надто небезпечно. В амбулаторії котельня на дровах, але при відключенні світла насос не працює, і люди залишаються без тепла. З водою ситуація стабільніша, але з продуктами та хлібом — як і раніше, складно.

До позицій армії РФ — близько 11 кілометрів. До повномасштабного вторгнення тут мешкали майже 3,5 тисячі осіб; зараз залишається менше тисячі мирних жителів, у тому числі є діти. Місцеві сподіваються, що гуманітарну допомогу таки привезуть ще хоч раз.



Детальніше дивіться в авторському відеоматеріалі журналістів «Новин Донбасу»

Раніше «Новини Донбасу» писали, що на підконтрольній частині Донецької області залишиться працювати лише одна станція швидкої медичної допомоги у місті Слов'янськ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»