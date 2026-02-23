ЗСУ звільнили 400 квадратних кілометрів території та вісім населених пунктів на Олександрівському напрямку – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку ситуація складна. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, російська армія продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби та подекуди бронетехніку.



«Однак наші воїни не лише тримають оборону, а й успішно діють у наступальній операції. З січня цього року на Олександрівському напрямку угруповання ДШВ та суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території та вісьмома населеними пунктами», – розповів Сирський.

Нагадаємо, що українська армія контратакує на Олександрівському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко