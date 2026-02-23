Вихід ЗСУ з Донбасу розколе українське суспільство, а Путіна задовольнить лише на деякий час – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю BBC. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський не дивиться на підконтрольну частину Донбасу просто як на землю. Про це заявив сам Зеленський в інтерв'ю BBC



За його словами, він бачить вихід ЗСУ з регіону як залишення людей напризволяще.



«Ослаблення наших позицій, залишення напризволяще сотень тисяч наших людей, які там живуть. Так я це бачу. І я впевнений, що цей вихід розколе наше суспільство», – сказав Зеленський.



Президент вважає, що голову Кремля Володимира Путіна таке рішення, ймовірно, задовольнило б лише на деякий час.



«Йому потрібна пауза. Але як тільки він відновиться – наші європейські партнери кажуть, що це може зайняти від трьох до п'яти років. На мою думку, він може відновитися не більше ніж за пару років. Куди він піде далі? Ми не знаємо, але те, що він захоче продовжувати війну – це факт», – додав він.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що Україна не може вивести ЗСУ з Донбасу, тому що це справжня лінія оборони.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко