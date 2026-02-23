Обстріли Херсонської області: один загиблий та четверо поранених

Станом на 17:30 у Херсонській області відомо про одного загиблого та чотирьох поранених цивільних унаслідок обстрілів з боку військових РФ. Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.
За даними слідства, у прокуратурі Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. 23 лютого 2026 року військові РФ обстрілювали населені пункти області з артилерії та атакували їх безпілотниками різних типів.
Наслідки обстрілів РФ.
Близько 05:10 у Херсоні внаслідок підриву на міні типу «Пелюстка» поблизу супермаркету тяжкі травми дістав 62-річний чоловік. У потерпілого діагностовано травматичну ампутацію лівої стопи. До медичного закладу його доставили працівники поліції.
Згодом унаслідок артилерійського обстрілу міста поранення дістав 72-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середнього ступеня тяжкості.
Вранці у Дніпровському районі Херсона 47-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Інформацію підтвердили у Херсонській міській військовій адміністрації.
Приблизно за годину внаслідок чергового обстрілу поранення дістали двоє місцевих жителів — 69-річна жінка та 69-річний чоловік, які перебували на вулиці.
Також зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, торговельного павільйону та автомобілів. Російські військові продовжують завдавати ударів по Херсонській області із застосуванням безпілотних літальних апаратів.
Скиди на цивільних у Херсонській області.
Упродовж минулого тижня, за наявною інформацією, на правобережну частину області було спрямовано понад 2600 дронів. Атаки здійснювалися по цивільному населенню та об’єктах цивільної інфраструктури.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях