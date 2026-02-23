Обстріли Херсонської області: один загиблий та четверо поранених

Наслідки обстрілів РФ.

Станом на 17:30 у Херсонській області відомо про одного загиблого та чотирьох поранених цивільних унаслідок обстрілів з боку військових РФ. Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.



За даними слідства, у прокуратурі Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. 23 лютого 2026 року військові РФ обстрілювали населені пункти області з артилерії та атакували їх безпілотниками різних типів.

Близько 05:10 у Херсоні внаслідок підриву на міні типу «Пелюстка» поблизу супермаркету тяжкі травми дістав 62-річний чоловік. У потерпілого діагностовано травматичну ампутацію лівої стопи. До медичного закладу його доставили працівники поліції.



Згодом унаслідок артилерійського обстрілу міста поранення дістав 72-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середнього ступеня тяжкості.



Вранці у Дніпровському районі Херсона 47-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям. Інформацію підтвердили у Херсонській міській військовій адміністрації.







Приблизно за годину внаслідок чергового обстрілу поранення дістали двоє місцевих жителів — 69-річна жінка та 69-річний чоловік, які перебували на вулиці.



Також зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, торговельного павільйону та автомобілів. Російські військові продовжують завдавати ударів по Херсонській області із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Скиди на цивільних у Херсонській області.

Упродовж минулого тижня, за наявною інформацією, на правобережну частину області було спрямовано понад 2600 дронів. Атаки здійснювалися по цивільному населенню та об’єктах цивільної інфраструктури.