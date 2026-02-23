«Кидають у бій танки»: російська армія використовує бронетехніку для атак у Часовому Яру – ЗСУ

Російська бронетехніка у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

У місті Часів Яр Донецької області російські війська для атак використовують бронетехніку – кидають у бій танки та бронемашини. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї механізованої бригади ЗСУ.



Окупанти завдають ударів реактивною артилерією та підвозять піхоту легким транспортом.



«Наші воїни виявляють та знищують ворога на підходах. Уражають штурмові групи, бронетехніку, вогневі точки та польові склади противника», – розповіли у 24-й ОМБр.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили 400 квадратних кілометрів території та вісім населених пунктів на Олександрівському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко