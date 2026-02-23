У Миколаєві пролунав вибух на АЗС: поранені сім поліцейських, двоє з них у важкому стані

Місце вибуху у Миколаєві. Фото: поліція

23 лютого о 18:10 пролунав вибух на території непрацюючої АЗС у Миколаєві. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.



За його словами, внаслідок вибуху поранення отримали сім співробітників Управління патрульної поліції, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто.



«Двоє з них перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. Позавчора теракт проти поліцейських стався у Львові. Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей та держави. Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни», – зазначив Вигівський.

Нагадаємо, що у ніч на 22 лютого стався теракт у центрі Львова, внаслідок чого загинула поліцейська, ще 25 осіб отримали поранення, серед них більшість співробітників служб, що прибули на виклик.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко