Російські безпілотники атакували Слов'янськ: знищений автомобіль та пошкоджений будинок

23 лютого російська армія вдарила по місту Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Для атаки окупанти використовували FPV-дрони та БПЛА «Молнія».
Знищений автомобіль, пошкоджений приватний будинок.
Внаслідок ударів загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, що 23 лютого у Миколаєві пролунав вибух на АЗС, внаслідок чого поранені сім поліцейських, двоє з них у важкому стані.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко