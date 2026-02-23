Російські безпілотники атакували Слов'янськ: знищений автомобіль та пошкоджений будинок

Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото: Слов'янська МВА

23 лютого російська армія вдарила по місту Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Для атаки окупанти використовували FPV-дрони та БПЛА «Молнія».



Знищений автомобіль, пошкоджений приватний будинок.



Внаслідок ударів загиблих та постраждалих немає.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко