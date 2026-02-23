Вибух на АЗС у Миколаєві: здетонувала саморобна вибухівка, правоохоронці розслідують теракт

Місце теракту у Миколаєві. Фото: прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом терористичного акту, який спричинив тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.



За оперативною інформацією, 23 лютого о 18:20 у Миколаєві на території непрацюючої АЗС, яка розташована поблизу адміністративної будівлі Управління патрульної поліції у Миколаївській області, стався вибух саморобного вибухового пристрою. На території АЗС були співробітники патрульної поліції, які приїхали на перезмінку.



На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюються наслідки події.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху поранення отримали сім поліцейських, двоє з них у важкому стані.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко