Війська Росії вдарили по Краматорську: дрон влучив у мінімаркет, поранені п'ять людей

23 лютого об 11:37 російська авіація скинула дві авіабомби ФАБ-250 на приватний сектор міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Пошкоджені 26 будинків, навчальний заклад, адміністративна будівля та заклад охорони здоров'я.



О 13:55 дрон V2U вдарив по будівлі продуктового мінімаркету. Поранення отримали двоє чоловіків 1983 та 2006 років народження.



О 14:10 безпілотник V2U влучив в асфальтове покриття в одному зі спальних районів міста. Пошкоджена багатоповерхівка. Внаслідок атаки постраждали троє чоловіків 1970, 1972 та 1985 років народження.

Нагадаємо, що 23 лютого російські безпілотники атакували місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого знищений автомобіль та пошкоджений будинок.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко