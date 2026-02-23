Відключення світла: у більшості областей України 24 лютого графіки діятимуть весь день

Ілюстрація. Фото: «ДТЕК»

24 лютого у більшості регіонів України протягом усього дня будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Причина введення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.



«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що 23 лютого війська Росії вдарили по місту Краматорськ Донецької області, внаслідок чого поранення отримали п'ять людей.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко