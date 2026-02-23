У Дніпрі пролунав вибух у відділку поліції: пошкоджені будівля та автомобіль

Наслідки вибуху у відділку поліції у Дніпрі. Фото: поліція

23 лютого близько 20:30 стався вибух в адміністративній будівлі поліції в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.



Вибуховою хвилею пошкоджені вікна, меблі та комп'ютерна техніка в будівлі. Також пошкоджений автомобіль, припаркований поряд.



Внаслідок вибуху загиблих та постраждалих немає.



На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби, криміналісти та слідчо-оперативна група. Триває встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, що у ніч на 22 лютого стався теракт у центрі Львова, внаслідок чого загинула поліцейська, ще 25 людей отримали поранення, серед них більшість співробітників служб, що прибули на виклик.



Ввечері 23 лютого стався теракт на АЗС у Миколаєві, внаслідок чого постраждали сім співробітників поліції, двоє з них у важкому стані.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко