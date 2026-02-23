Зеленський пояснив, чому Україна зараз не може повернути всю окуповану територію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Повернення Україною усієї окупованої території – це лише питання часу. Про це в інтерв'ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей.



«Мільйони людей, бо російська армія велика. І ми розуміємо ціну таких кроків. Якщо у вас не вистачить людей, ви їх втратите. А що таке земля без людей? Щиро кажучи, ніщо. І у нас також недостатньо зброї. Це залежить не лише від нас, але й від наших партнерів. Тож це неможливо. Однак повернення до справедливих кордонів 1991 року, коли Україна проголосила свою незалежність, що прискорило остаточний розпад Радянського Союзу, безперечно є не лише перемогою, це справедливість. Перемога України – це збереження нашої незалежності, а перемога справедливості для всього світу – це повернення всієї нашої землі», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що в цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що вихід ЗСУ з Донбасу розколе українське суспільство, а голову Кремля Володимира Путіна задовольнить лише на деякий час.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко