У Краматорську та Миколаївці за добу обстрілів поранено шістьох мирних жителів

За 23 лютого внаслідок російського обстрілу на Донеччині поранення отримали шість мирних жителів. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, у Миколаївці було поранено одну цивільну людину, ще п'ятеро людей постраждали в Краматорську.

У Донецькій ОВА уточнили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на території області загинуло 4059 мирних жителів, ще 8929 цивільних отримали поранення різного ступеня важкості.

Зазначається, що загальна статистика жертв на Донеччині наводиться без урахування Маріуполя та Волновахи, де встановити точну кількість постраждалих на даний момент неможливо.

Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, вчора, 23 лютого, російська авіація скинула дві авіабомби ФАБ-250 на приватний сектор міста Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»