Сили ППО збили 111 БПЛА над Україною

ППО збила 111 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 24 лютого запустила ракету і 133 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 111 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 24 лютого (з 18:00 23 лютого) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М з Криму, а також 133 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів за напрямами: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, близько 90 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:30 протиповітряна оборона збила 111 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Крім того, зафіксовано попадання ракети та 19 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.



Раніше ми писали, що в ніч на 23 лютого російські війська здійснили масштабну повітряну атаку по території України, застосувавши балістичну ракету та понад сотню ударних безпілотників.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

