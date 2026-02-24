Дніпропетровська область зазнала масованого російського обстрілу: є загиблі

Наслідки російських ударів на Дніпропетровщині. Фото: Олександр Ганжа

Внаслідок масованих обстрілів та бомбардувань російських військ на Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. З вечора попереднього дня армія РФ понад 40 разів атакувала три райони області, застосовуючи авіабомби, артилерію та FPV-дрони.



На Синельниківщині під удар потрапили Покровська та Межівська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, Будинок культури, будівлю гімназії та автомобілі. Одна жінка загинула, ще одна зазнала поранень.

Серйозні руйнування зафіксовано на Нікопольщині. Обстріляли Нікополь, а також Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську та Мирівську громади.

Пошкоджено понад десять приватних будинків та одну багатоповерхівку, підприємство та центр соціального захисту. Один гараж повністю знищено. У Нікополі внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік.

Крім того, пошкодження приватних будинків зафіксовано у Грушівській громаді Криворізького району, а також у Васильківській та Покровській громадах Синельниківського району.

Нагадаємо, у Краматорську та Миколаївці за добу російських обстрілів поранено шістьох мирних жителів.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»