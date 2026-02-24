РФ завдала серії ударів по Запоріжжю

Фото: ДСНС Запоріжжя

Російські війська завдали серії ударів по Запоріжжю пізно ввечері 23 лютого. Атака безпілотними літальними апаратами тривала з 23.10 до 23.45.



Як повідомили у ДСНС України, внаслідок обстрілів постраждали п'ять осіб, серед них одна дитина. За однією з адрес зафіксовано попадання у виробничу будівлю, розташовану поряд із дев'ятиповерховим житловим будинком.



Спалахнула пожежа на площі близько 200 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання, проте ударною хвилею та уламками також було пошкоджено навколишні будівлі.



На іншій локації безпілотник влучив у відкриту місцевість неподалік житлових кварталів. Внаслідок вибуху пошкодження отримали п'ять п'ятиповерхових будинків, а також автомобілі, припарковані у дворі.

Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, внаслідок масованих обстрілів та бомбардувань російських військ на Дніпропетровщині загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»