Армія РФ вночі вдарила по Краматорську

Окупаційні російські війська вночі у вівторок, 24 лютого, завдали удару по прифронтовому місту Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Вночі Росія двічі атакувала Краматорськ дронами — влучання у багатоквартирний будинок та АЗС», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 23 лютого об 11.37 російська авіація скинула дві авіабомби ФАБ-250 на приватний сектор міста Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»

