Керівники ЄС прибули до Києва
24 лютого 2026, 10:07

Керівники ЄС прибули до Києва

Фото: Андрій Сибіга Фото: Андрій Сибіга

Голова Євроради Антоніу Кошта прибув до Києва невдовзі після приїзду голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн. Про прибуття європейського чиновника повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі X, передають «Новини Донбасу».

Як уточнюється, Кошта прибув до української столиці потягом. Коментуючи візит, глава МЗС Андрій Сибіга подякував європейським партнерам за послідовну підтримку та підкреслив, що 24 лютого 2022 року «назавжди розділило історію Європи на до та після».

Раніше цього ж дня до Києва приїхала Урсула фон дер Ляйєн. У своєму повідомленні в X вона зазначила, що це вже її десятий візит до України від початку повномасштабної російсько-української війни.

За словами голови Єврокомісії, поїздка приурочена до четвертих роковин бойових дій і спрямована на те, «щоб підтвердити непохитну підтримку Європи Україні — фінансово, військовою допомогою, особливо цієї суворої зими».

Фон дер Ляйєн також наголосила на політичному та символічному характері візиту: «Щоб підкреслити нашу незмінну відданість справедливій боротьбі України. І щоб надіслати чіткий сигнал як українському народу, так і агресорові: ми не відступимо, доки не буде відновлено мир».

На залізничному вокзалі голову Єврокомісії зустрів міністр закордонних справ України, вручивши їй букет жовто-блакитних квітів.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів Росія-США-Україна може відбутися наприкінці лютого.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

