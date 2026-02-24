Російські війська знищили бібліотеку в Сумській області

У селі Вовна Шосткинської громади Сумської області внаслідок атаки російських безпілотних літальних апаратів увечері 23 лютого знищено місцеву бібліотеку та близько шести тисяч книжок. Про це повідомило видання «Кордон.Медіа» з посиланням на інформацію у Шосткинській публічній бібліотеці.



За наявними даними, приміщення бібліотеки повністю зруйноване. У Шосткинській публічній бібліотеці закликали небайдужих долучитися до відновлення книжкового фонду та надсилати нові або вживані книги у належному стані на адресу: Сумська область, місто Шостка, відділення №2 служби доставки «Нова пошта», отримувач — Центральна міська бібліотека (для Вовнянської сільської бібліотеки-філії).



Крім того, у Вовні та сусідньому селі Дібрівка внаслідок обстрілу зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Про це виданню «Кордон.Медіа» повідомив голова Шосткинської громади Микола Нога.

Нагадаємо, окупаційні російські війська вночі у вівторок, 24 лютого, завдали удару по прифронтовому місту Краматорськ Донецької області.