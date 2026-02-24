Вибух у Москві: загинув лейтенант поліції

Місце вибуху в Москві.

У Москві внаслідок вибуху загинув лейтенант поліції. Про інцидент повідомили російські Telegram-канали, передають «Новини Донбасу».



За попередніми даними, невідомий кинув вибуховий пристрій у бік службового автомобіля дорожньо-патрульної служби та відійшов на безпечну відстань.



Пізніше з’явилася інформація про те, що чоловік, який підірвав автомобіль ДПС, загинув на місці події. Попередні відомості оприлюднені у Слідчому комітеті РФ.



Загалом унаслідок вибуху на площі Савеловського вокзалу постраждали четверо осіб: загинули лейтенант поліції та невідомий чоловік, двох співробітників ДПС госпіталізовано.

Нагадаємо, 22 лютого у центрі Львова пролунали вибухи, внаслідок яких загинула 23-річна поліцейська, ще понад 20 осіб дістали поранення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»