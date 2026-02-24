Бої під Слов'янськом: противник закріпився у Никифорівці та намагається закрити Васюківський «карман»

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

На Слов'янському напрямку армія РФ зуміла закріпитися у центральній частині Никифорівки та продовжує штурмові дії в районі Липівки. Бої мають локальний, але динамічний характер.



Як повідомляє воєнблогер Олег Петренко, у Липівці російська піхота зайняла позиції у кількох підвальних приміщеннях житлової забудови. Згодом ці укриття були уражені ударами дронів ЗСУ. Одночасно бойові зіткнення тривають у районах Міньківки, Голубівки, Привілля та Різниківки.

За його даними, противник намагається закрити Васюківський «карман», а також прагне зайняти позиції на головній висоті в районі каналу Сіверський Донець — Донбас, що може дати йому тактичної переваги.

На Лиманському напрямку російські війська продовжують спроби просочитися в житлову забудову східної частини Лиману. Усі атаки були відбиті, суттєвих змін на лінії бойового зіткнення не зафіксовано.

На Вовчанському напрямку противник здійснює обмежені вилазки в районі Лиману, Симонівки та східної частини Вовчанська. При цьому великих сил поки що не задіяно — за наявною інформацією, очікують поліпшення погодних умов для можливої активізації дій.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Нагадаємо, DeepState зафіксував просування російських військ у Никифорівці, розташованій на південному сході від Слов'янська на Донеччині.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»