За добу окупанти атакували населені пункти Донеччини

Минулої доби, за 23 лютого, поліція зафіксувала 1319 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Під вогнем було 9 населених пунктів, зруйновано 26 цивільних об'єктів, з них 18 житлових будинків. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Краматорськом росіяни вдарили двома БПЛА «V2U», поранили п'ять цивільних осіб, пошкодили багатоквартирний будинок, магазин і авто.
У Миколаївці одна людина отримала поранення, пошкоджено інфраструктуру.
Війська РФ атакували Слов'янськ дронами, пошкодили приватний будинок, спалили цивільний автомобіль.
Дружківку загарбники обстріляли бомбою «КАБ-250» та безпілотниками, пошкоджено 2 приватні будинки, комунальне підприємство.
У Шабельківці внаслідок влучення двох бомб «КАБ-250» пошкоджено 12 приватних будинків.
У Біленькому дрон «Герань-2» пошкодив 2 приватні будинки та господарське приміщення.
Раніше ми писали, що 23 лютого об 11.37 російська авіація скинула дві авіабомби ФАБ-250 на приватний сектор міста Краматорськ Донецької області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
