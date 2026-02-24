Стало відомо про наслідки удару БПЛА «Лютий» по «Метафраксу»

Місце удару БПЛА АН-196 «Лютий» по заводу «Метафракс».

Унаслідок атаки двома БПЛА АН-196 «Лютий» по ПАТ «Метафракс» було уражено ректифікаційну колону, що входить до складу центрального виробничого вузла — блоку синтезу та ректифікації метанолу. Про це повідомили в українському OSINT-каналі «КіберБорошно».



На оприлюднених знімках зафіксовано проведення відновлювальних робіт із залученням важкої підйомної техніки. Також видно пару, що піднімається з району установки.



За інформацією аналітиків, уражена колона є ключовим елементом виробничого циклу, оскільки саме на цьому етапі здійснюється очищення сирого метанолу та доведення його до товарної якості. Після цього продукція використовується для виробництва формаліну, карбамідо-формальдегідних смол та інших похідних речовин.



Ураження такого обладнання може призводити до зупинки технологічного процесу, оскільки установка функціонує за умов високого тиску та температури. Зазначені координати об’єкта: 58.893919, 57.572337.

Раніше в мережі були оприлюднені супутникові знімки ураження нафтобази у Великих Луках.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»