В Ізмаїлі розкрито схему реєстрації Starlink для окупантів

Фото: Служба безпеки України

СБУ викрила на Одещині двох громадян України, яких представники країни-агресора завербували для незаконної реєстрації супутникових терміналів Starlink.



За даними слідства, фігурантами справи стали двоє мешканців Ізмаїла — 36-річний безробітний чоловік та його 28-річна безробітна співмешканка. У поле зору російських кураторів вони потрапили через телеграм-канали, де шукали «легких заробітків».



Як встановило розслідування, представники країни-агресора запропонували кожному із завербованих по 30 доларів США за реєстрацію кожного терміналу Starlink, які надалі використовували військовослужбовці РФ.



Щоб збільшити кількість активованих пристроїв, підозрювані намагалися розширити схему та залучити до неї інших осіб. Зокрема, слідство встановило, що для походів у ЦНАП вони планували підібрати людей серед місцевих наркозалежних.



Співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали обох фігурантів. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони із доказами співпраці із противником.

На електронних пристроях задокументовано листування з російськими кураторами, інструкції щодо «легалізації» обладнання, а також узгодження способів отримання винагороди.



Затриманим оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 КК України — «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб». Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.

У СБУ наголошують, що противник діє як безпосередньо — розміщуючи відповідні оголошення в Інтернеті, — так і за допомогою маніпуляцій, зокрема видаючи себе за українських військових, які нібито «придбали Starlink власним коштом, але не можуть його зареєструвати» і тому звертаються «по допомогу» до цивільних осіб.

Фото: Служба безпеки України

Нагадаємо, російські окупанти загрожують сім'ям полонених, вони вимагають, щоб офіційно зареєстрували на себе термінали Starlink. Про це передає Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»