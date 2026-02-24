ЗСУ знищили техніку РФ на підступах до Костянтинівки

Дрон ЗСУ атакує танк росіян по дорозі до Костянтинівки.

Російські підрозділи намагалися перекинути танки та логістичний транспорт ближче до Костянтинівки. Техніку було уражено на підступах силами підрозділів «Спалах», Kurt&Company та R.V. 3-го механізованого батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.



Відеозапис бойової роботи було оприлюднено у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.



На кадрах зафіксовано ураження танків, артилерійського засобу — переносної реактивної пускової установки «Град-П», автомобільної техніки типу УАЗ, а також особового складу, який супроводжував техніку.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби на Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах Клебан-Бика, Щербинівки, Іванопілля, Софіївки, Берестка та в напрямку Костянтинівки й Новопавлівки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»