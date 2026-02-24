ЗСУ знищили техніку РФ на підступах до Костянтинівки

Російські підрозділи намагалися перекинути танки та логістичний транспорт ближче до Костянтинівки. Техніку було уражено на підступах силами підрозділів «Спалах», Kurt&Company та R.V. 3-го механізованого батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
Відеозапис бойової роботи було оприлюднено у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.
На кадрах зафіксовано ураження танків, артилерійського засобу — переносної реактивної пускової установки «Град-П», автомобільної техніки типу УАЗ, а також особового складу, який супроводжував техніку.
Подивитися цю публікацію в Instagram
За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби на Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах Клебан-Бика, Щербинівки, Іванопілля, Софіївки, Берестка та в напрямку Костянтинівки й Новопавлівки.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях