Переговори по Україні зайшли в глухий кут: США поспішають до 4 липня, Москва не поступається

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Мирні переговори по Україні зайшли в глухий кут через чотири роки після початку війни, пише Bloomberg з посиланням на джерела.



За даними співрозмовників агентства, США намагаються досягти угоди до 4 липня — дати святкування 250-річчя незалежності США, проте ознак готовності Путіна піти на компроміс немає.

Переговори неодноразово виходили за встановлені терміни, і навіть частина американських чиновників приватним чином не бачить відходу Москви від «максималістських» вимог.

Дипломатія під керівництвом США буксує через розбіжності щодо територій Донбасу та контролю над Запорізькою атомною електростанцією. Три раунди зустрічей в Абу-Дабі та Женеві результату не дали.



Європейські союзники України, незважаючи на ключове фінансування оборони Києва, значною мірою усунуті від мирного процесу. За словами джерел в НАТО, Москва і Вашингтон фактично «змагаються», хто поступиться першим.

Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював невдоволення темпом переговорів, то критикуючи Кремль, то закликаючи Київ йти на поступки. У ЄС наголошують на необхідності посилення тиску на «агресора», Москва не має наміру відмовлятися ані від територіальних вимог, ані від контролю над ЗАЕС.



Європейські дипломати побоюються сценарію короткого припинення вогню без сталого миру. На тлі цього Трамп припускає поновлення ділових проєктів з Росією після війни, а Кремль просуває ідеї масштабного економічного партнерства за умови зняття санкцій.

Нагадаємо, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів Росія-США-Україна може відбутися наприкінці лютого.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»