Росіяни атакували Краматорськ: фото з місця ліквідації наслідків удару

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Новини Донбасу

У вівторок вночі, 24 лютого, о 00:27 зафіксовано влучання БПЛА «Герань-2» у багатоповерховий будинок у центральній частині Краматорська. Внаслідок атаки пошкоджено три житлові будівлі, основний удар припав на верхній поверх одного з них.



Жертв і постраждалих немає: один з мешканців квартири, яка знаходилася в безпосередній близькості від місця вибуху, не отримав травм, попри те, що знаходився усередині в момент удару.





На місці події рятувальники ДСНС ліквідували осередки загоряння та тління. Наразі комунальні служби продовжують розбір пошкоджених конструкцій та допомагають мешканцям закривати вибиті віконні отвори.



Раніше ми писали, що окупаційні російські війська вночі у вівторок, 24 лютого, завдали удару по прифронтовому місту Краматорськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

