У Херсоні внаслідок атаки дрона РФ загинув комунальник

У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника загинув співробітник комунального підприємства. Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.



За інформацією, оприлюдненою у Херсонській МВА, близько 9:00 було атаковано об’єкт одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради у Дніпровському районі.



У день свого 62-річчя під час виконання службових обов’язків працівник підприємства зазнав поранень, несумісних із життям.

Раніше в Херсонській обласній військовій адміністрації повідомляли, що внаслідок обстрілів у Херсонській області одна людина загинула і четверо дістали поранення.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»