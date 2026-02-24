ЗСУ на окупованій Донеччині знищили ЗРК Бук-М1

ЗСУ знищили ЗРК Бук-М1. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці в ніч проти 24 лютого знищили зенітно-ракетний комплекс Бук-М1 російських окупантів на тимчасово захопленій частині Донецької області. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний «Мадяр».



ЗРК було виявлено вразили пілотами 412-ї окремої бригади СБС «Nemesis» у районі села Свободне.



«Виявлення та знищення складових системи ППО противника дальньої, середньої та ближньої дальності — один із пріоритетів Птахів СБС», — зазначив військовослужбовець.



Бук-М1 — самохідний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з аеродинамічних цілей, що маневрують, на малих і середніх висотах в умовах інтенсивного радіопротиводії.



Раніше ми писали, що у місті Часів Яр Донецької області російські війська для атак використовують бронетехніку – кидають у бій танки та бронемашини.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

