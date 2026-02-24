ЄС обговорює позбавлення Угорщини права голосу через блокування допомоги Україні

Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує блокувати рішення Європейського Союзу щодо допомоги Україні та санкцій проти Росії. На цьому тлі серед політиків ЄС посилюються заклики розглянути можливість позбавлення Будапешта права голосу у Європейській раді. Про це повідомляє німецьке видання BILD.



Депутатка Бундестагу від СвДП Марі-Агнес Штрак-Циммерман та євродепутат від Партії зелених Даніель Фройнд у коментарі журналу Spiegel закликали призупинити право голосу Угорщини. Аналогічну позицію висловив євродепутат від Зелених Антон Хофрайтер.



Раніше Угорщина знову заблокувала у Брюсселі посилення санкцій проти Росії, а також кредит обсягом 90 млрд євро для Києва. Орбан заявляв, що готовий погодитися лише за умови відновлення транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба».



З юридичної точки зору позбавлення права голосу відповідно до статті 7 Договору про ЄС можливе. Однак для цього глави держав і урядів повинні одностайно встановити систематичне порушення державою базових цінностей Союзу. Підтримка позиції Будапешта з боку Словаччини ускладнює досягнення одностайності.



Процедуру за статтею 7 вже запускали раніше: у 2017 році щодо Польщі (справу закрито) та у 2018 році щодо Угорщини, де вона триває й досі та не призвела до санкцій.



Штрак-Циммерман в ефірі телеканалу WELT‑TV заявила, що ЄС слід розглянути можливість фінансового тиску на Будапешт і позбавлення його права голосу.



Орбан у відповідь у соцмережі X заявив, що Угорщина не дозволить чинити на себе тиск. За його словами, Брюссель і Київ нібито намагаються втрутитися у вибори в країні.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»