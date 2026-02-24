РФ скуповує нерухомість біля баз НАТО — The Telegraph

РПЦ побудувала цю церкву в шведському місті Вестерос, недалеко від стратегічно важливого аеропорту. Її священик отримав медаль від російської зовнішньої розвідки.

Російські структури придбали низку об’єктів нерухомості поблизу військових баз і критичної інфраструктури у країнах Європи. Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на чинних і колишніх співробітників європейських розвідувальних служб.



За оцінками джерел, йдеться про створення мережі об’єктів, які можуть використовуватися для спостереження, зберігання обладнання та потенційних диверсійних дій. Серед придбань називають приватні будинки, склади, квартири та острови поблизу стратегічних локацій.

Російські активи в Європі.

У розвідувальних структурах окремих держав Європи вважають, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кількість інцидентів, які розглядаються як акти саботажу, зросла. Згадуються підпали, пошкодження інфраструктури та інші події у різних країнах.



Особливу увагу привернув випадок у Фінляндії, де компанія Airiston Helmi придбала низку об’єктів в Архіпелаговому морі. Після перевірок фінські правоохоронні органи порушили кримінальне провадження за фінансовими статтями. У Гельсінкі заявили про посилення контролю за операціями з нерухомістю у стратегічних районах.

Російський «військовий» острів у Фінляндії.

У Великій Британії розслідуються угоди поблизу урядових і військових об’єктів. У розвідці країни зазначають, що інфраструктура може бути вразливою до дій у «сірій зоні». Раніше Латвія, Литва та Фінляндія запровадили обмеження на купівлю нерухомості громадянами РФ, тоді як загальноєвропейського механізму наразі немає.



Окремі аналітики також вказують на подібні, хоча менш масштабні, інвестиції з боку Китаю поблизу стратегічних об’єктів. За їхніми словами, ідеться передусім про довгострокове спостереження.

Російські будиночки поруч з норвезькою військовою базою.

У спецслужбах країн Європи наголошують на необхідності координації дій та обміну інформацією, оскільки операції з придбання нерухомості здійснюються через різні юрисдикції. Нагадаємо, проросійських черниць запідозрили у пропаганді в Швеції.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»