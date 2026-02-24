Акція спротиву відбулася в окупованих містах від Донецька до Ялти

Повномасштабне вторгнення 2022 року стало логічним продовженням війни, яку Росія розв'язала проти України ще у 2014-му.
Сьогодні, 24 лютого, активісти руху «Жовта Стрічка» провели акцію у тимчасово окупованих містах — Ялті, Сімферополі, Севастополі, Донецьку, Ровеньках, Бердянську та Мелітополі.
Учасники акції нагадали про просте та принципове послання, яке залишається незмінним навіть під тиском окупації: «Тут Україна».
За словами активістів, ця заява — не просто слоган, а ствердження ідентичності та нагадування про те, що Україна тут була і залишається незмінною. І так буде завжди, зазначають у русі.
Фото: Рух спротиву «Жовта Стрічка»
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»