Українці за кордоном тепер можуть подати заяву щодо компенсації: деталі

У Міжнародному реєстрі збитків з'явилася нова категорія заяв — A1.2 «Вимушене переміщення за межі України». Вона стосується українців, які через повномасштабну війну були змушені виїхати за кордон. Про це повідомили у пресслужбі Мін'юсту.



Подати заяву можуть ті, хто виїхав за межі України, не може повернутися через російську агресію РФ, отримав тимчасовий захист або притулок в іншій країні.



Водночас наголошується, що подання заяви за категорією A1.2 не обмежує права заявників на звернення за категорією A1.1 «Вимушене внутрішнє переміщення». Особи, які вже подали заяву за однією з цих категорій, можуть скористатися можливістю подати заяву і за іншою.



Усі заяви подаються через портал Дія. Вже відкрито 15 категорій заяв, зокрема загибель чи зникнення безвісти близьких, порушення особистої недоторканності, пошкодження чи знищення майна та втрати житла.



Раніше ми писали, що в Україні понад 28 тисяч українців, які є тимчасово переміщеними особами (ВПО), а також учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни, подали заявки на отримання житлових ваучерів у рамках програми «Євідновлення».

