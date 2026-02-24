Сили оборони вдарили по МТС та ремонтній базі російських солдатів у Запорізькій області

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили , що Сили оборони України вразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу центру «Рубікон» у районі селища Василівка.



Окрім того, Збройні сили України атакували склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Олександрівки Запорізької області, а в районі населеного пункту Якимівка вражена ремонтна база російських загарбників.



Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці вночі проти 24 лютого знищили зенітно-ракетний комплекс Бук-М1 російських окупантів на тимчасово захопленій частині Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»

