Федоров представив план оборони України
24 лютого 2026, 16:25

Міністр оборони України Михайло Федоров подав план оборони країни. У пріоритеті — закрити небо: виявляти 100% повітряних загроз та перехоплювати не менше 95% ракет та дронів за рахунок багаторівневої ППО та масштабування перехоплювачів.

Другий напрямок — зупинити ворога на землі, у морі та в кіберпросторі. Орієнтир — такі втрати противника (понад 200 кв км), у яких наступ стає неможливим, і також реформи управління та підготовки з урахуванням даних.

Третє — позбавити Росію ресурсів для війни: посилити санкції, перекрити доходи від нафти та «тіньового флоту», досягнувши рекордного дефіциту бюджету РФ. Реалізація плану спирається на партнерства, технологічну перевагу та рішення на основі даних.

Мир можливий, коли «небо буде закрите», «армія РФ втратить наступальний потенціал» і «економіка Росії не витримає навантаження», зазначає Федоров.

Нагадаємо, глави розвідслужб європейських країн відкрито заявляють, що конфлікт не завершиться 2026 року — ні на полі бою, ні у політичному форматі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

