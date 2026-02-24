Армія РФ атакувала енергетику Донецької області: частина абонентів залишилася без світла

Війська Росії обстріляли енергетичні об'єкти у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок атаки знеструмлена частина споживачів у регіоні.



«Всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених абонентів», – заявили в компанії.

Нагадаємо, що 23 лютого війська Росії вдарили по місту Краматорськ на Донеччині, внаслідок чого поранення отримали п'ять людей.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко