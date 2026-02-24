«Медіазона» опублікувала список 200 186 загиблих військових РФ

Список загиблих військових з Донецька.

Видання «Медіазона» оприлюднило оновлений поіменний список загиблих російських військових, який налічує 200 186 осіб. Про це повідомили у редакції до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.



За даними журналістів, протягом останнього року до бази додано понад 100 тисяч записів. Зростання кількості імен пояснюється опрацюванням додаткових джерел, а не лише новими випадками загибелі.



До проєкту «Россия 200» додано інтерактивну карту та можливість пошуку за містами, селами й розподілом за родами військ. Користувачі можуть переглянути географію втрат і походження мобілізованих.



Частину записів підтверджено після аналізу витоку даних актів цивільного стану, отриманих від сервісу «Мантикора». У редакції зазначили, що обробка масиву триває.



Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, лише минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»