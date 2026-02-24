Жителя Маріуполя засудили до колонії за коментарі у Telegram

Кемічаджі Іван Георгійович

Жителя Маріуполя Кемічаджі Івана Георгійовича окупаційний суд засудив до тривалого строку ув'язнення за висловлювання в Інтернеті.



Южний окружний воєнний суд визнав українця «винним у виправданні тероризму» та засудив його до 5,5 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Рішення було винесене 16 лютого 2026 року, на даний момент вирок ще не набрав чинності.



Затримання Кемічаджі сталося у липні 2025 року. Його схопили силовики угрупування «ДНР», звинувативши чоловіка у «пособництві тероризму» через коментарі в Telegram, які нібито стосувалися діяльності Російського добровольчого корпусу.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»