Європарламент схвалив кредит Україні на 90 млрд євро

Роберта Метсола підписує рішення про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила про підписання рішення щодо виділення Україні кредиту у 90 млрд євро. Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі X.



За її словами, фінансування спрямують на підтримку оборони України, зміцнення спільної безпеки та створення умов для досягнення тривалого миру. Деталі механізму надання кредиту та графік виділення коштів наразі не уточнювалися.



Рішення ухвалене в межах фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу. У структурах ЄС раніше наголошували на необхідності забезпечення стабільного фінансування українських потреб у сфері безпеки та відновлення.



На тлі погодження фінансової допомоги в Європейському Союзі обговорювали можливість застосування процедур щодо Угорщини через блокування рішень стосовно підтримки України. Йшлося, зокрема, про механізми, передбачені установчими договорами ЄС.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»