Пасічник заявив про удари по енергетиці окупованої Луганщини: низка населених пунктів без світла

В окупованій Луганській області вдарили по об'єктах енергетики. Про це стало відомо із заяви голови угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника.



За його словами, знеструмлені абоненти низки населених пунктів.



«Ремонтні роботи утруднені через небезпеку повторних ударів. У міру можливості енергетики розпочнуть відновлення», – сказав Пасічник.

Нагадаємо, що 23 та 24 лютого ЗСУ уразили пункти управління та склади боєприпасів на окупованих Донеччині та Запоріжжі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко