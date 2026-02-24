Удар РФ по Києву 27 грудня зафільмували з космосу

Відео ракетного удару РФ по Києву 27 грудня.

У ніч з 26 на 27 грудня удари РФ по території України зафіксували з борту МКС. Відео оприлюднене у соціальній мережі X, повідомляють «Новини Донбасу». На кадрах видно світлові спалахи та переміщення об’єктів у повітряному просторі в районі Києва.

Російські удари по Києву зняли з космосу.



YouTube-канал AstronautiCAST опублікував таймлапс, знятий з борту Міжнародної космічної станції у ніч з 26 на 27 грудня. На компіляції кадрів з камери МКС видно проліт балістичних ракет і роботу ППО столиці та області.



Помітні як збиття… pic.twitter.com/1bRXALtl6A — The Alpha Centauri (@theACentauri) February 24, 2026

О 07:52 моніторингові ресурси повідомляли про рух груп крилатих ракет у напрямку столиці з півдня та сходу. Паралельно фіксувалися атаки безпілотників на Київ й передмістя.

Атака російських БПЛА на Київ о 07:52.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ на той момент, у ніч на 27 грудня 2025 року противник завдав комбінованого удару із застосуванням 559 засобів повітряного нападу — 40 ракет та 519 безпілотників різних типів. Із них 489 БпЛА було збито або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.



Крім того, застосовано 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (знешкоджено 6), 7 крилатих ракет 9М727/729 «Іскандер-К» (4), 21 крилату ракету Х-101/Х-55 (19) та 2 ракети Х-22 (0).

РФ застосувала 559 засобів для удару по Україні в ніч на 27 грудня 2025 року.

Також зафіксовано використання близько 300 БпЛА типу «Герань-2» («Shahed-136») та 219 БпЛА типів «Гербера», «Пародія» і «Молнія». Загалом українська протиповітряна оборона знешкодила 94% безпілотників та 29 із 40 ракет.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»