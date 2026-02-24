Російські війська просунулися біля Никифорівки на Донеччині – DeepState

Просування росіян поблизу Никифорівки. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася поблизу села Никифорівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За даними угруповання військ «Схід», окупанти посилюють тиск у напрямку Никифорівки та систематично, не рахуючись з втратами живої сили, здійснюють спроби інфільтрації в напрямку цього села.



«Однак їхні піхотні групи потрапляють під вогневе ураження. Підрозділи Сил оборони України продовжують тримати визначені рубежі та контролюють ситуацію», – стверджують в УВ «Схід».

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили 400 квадратних кілометрів території та вісім населених пунктів на Олександрівському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко