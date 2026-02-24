На захопленій Луганщині проблеми з інтернетом: окупанти заявили про хакерську атаку на «провайдерів»

24 лютого спостерігаються проблеми у роботі інтернету в окупованій Луганській області. Про це стало відомо із заяви так званого «Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій ЛНР».



Окупанти стверджують, що це пов'язано з аварійною ситуацією, викликаною DDoS-атакою на телекомунікаційні мережі низки «інтернет-провайдерів».



У місцевих проросійських пабліках також заявили про проблеми з інтернетом у регіоні.

Нагадаємо, що голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про удари по енергетиці окупованої Луганщини, внаслідок чого низка населених пунктів залишилася без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко